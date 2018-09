Facebook

Der Prozess wurde am Mittwoch erneut vertagt © Helmuth Weichselbraun

Eine 77-jährige Moosburgerin hat Anfang des Jahres ihren Ehemann mit mehreren Messerstichen verletzt. Jetzt könnte der Frau eine Anklage wegen versuchten Mordes drohen. Denn ein neues psychiatrisches Gutachten kam zum Schluss, dass die Frau zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sein soll.

Das Verfahren gegen die Pensionistin, bei dem es um eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher geht, hätte am Mittwoch am Landesgericht fortgesetzt werden sollen. Doch dazu kam es nicht. Staatsanwältin Sandra Agnoli und Verteidiger Alexander Todor-Kostic waren mit einem urlaubsbedingten Wechsel im Richtersenat nicht einverstanden. Agnoli rügte die Neubesetzung, der Prozess wurde vertagt. Wie schon im Juli.

Diametrales Gutachten

Damals hatten die Geschworenen ein zweites psychiatrisches Gutachten gefordert. Der erste Gutachter war zu dem Schluss gekommen, dass die Betroffene seit Jahrzehnten an wahnhaften Störungen leide und nicht zurechnungsfähig sei. Jetzt liegt jedoch das zweite, komplett diametrale Gutachten von Gerichtspsychiater Peter Hofmann – er war unter anderem schon Gutachter im Grazer Amokfahrer-Prozess – auf dem Tisch. Und dieses attestiert der Frau die Zurechnungsfähigkeit. Verteidiger Todor-Kostic will deshalb einen Antrag auf ein Obergutachten, also ein drittes Gutachten, stellen. Er spricht von einer „Familientragödie“.

Mehr als 50 Jahre verheiratet

Der blutige Vorfall hatte sich in der Nacht auf 4. Jänner ereignet: Während der Mann, mit dem die 77-Jährige seit über 50 Jahren verheiratet ist, im Bett lag, soll diese mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Der Mann schlief trotz Stichverletzungen weiter. Erst am nächsten Tag alarmierte die Nichte des Paares die Polizei. Hintergrund für die Tat dürfte gewesen sein, dass die Frau mit ihrem Mann in ein Altersheim ziehen wollte. Als er nicht zustimmte, beschloss sie, erst ihn und dann sich selbst zu töten. Denn sie wollte ihn nicht alleine zurücklassen, wie sie bei der ersten Verhandlung aussagte.

Wann der Prozess fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.

