Ferlach Absturz mit Planierwalze: Lenker wurde verletzt

Absturz mit Planierwalze: Lenker wurde verletzt © C11

Freitagfrüh um 8.56 Uhr rutschte ein 59-jähriger Arbeiter aus Globasnitz im Zuge von Sanierungsarbeiten an einem öffentlichen Forstweg in Waidisch - aus bisher unbekannter Ursache - mit einer acht Tonnen schweren Planierwalze im Straßenbankett ab. Die Planierwalze stürzte rund zehn Meter im steilen Gelände ab und blieb nach mehreren Überschlägen bei Bäumen hängen. Der Arbeiter erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.