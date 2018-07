Freund eines Mannes, der Dienstagvormittag wegen Wiederbetätigung am Landesgericht Klagenfurt verurteilt wurde, trug Nazi-Tattoo. Staatsanwalt bemerkte Tätowierung und ließ den Mann festnehmen.

Der Freund des Angeklagten war unter den Zuhörern © Klz/Weichselbraun

Beim Wiederbetätigungsprozess gegen einen 30-jährigen Deutschen am Landesgericht Klagenfurt ist am Dienstag ein Freund des Angeklagten aus dem Gerichtssaal heraus festgenommen worden. Der Mann fiel durch eine einschlägige Tätowierung am Handrücken auf, die alarmierte Polizei führte ihn ab. Die Vernehmung des Mannes war zu Mittag noch im Gange.

