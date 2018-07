Auch Kärntens Prominenz feierte am Freitagabend in weiß. Miss Kärnten 2018 Johanna Zarka und viele weitere Gäste stimmten sich mit einer Schifffahrt auf den Abend ein.

Oberdorfer und Zarka © Felsberger

Sie haben eine Nacht ganz in weiß verbracht - und gefeiert bis zum Morgengrauen. Auch heuer haben sich die Promis die Fête Blanche nicht entgehen lassen. Die Organisatoren Christoph Überbacher und Janin Baumann lockten am Freitagabend ihre Gäste mit einem ganz besonderen Angebot zur Partymeile: Mit einer Schifffahrt über den Wörthersee stimmten sie und die Prominenz sich auf den Abend ein. Anschließend ging es in die Diskothek Fabrik, wo die Miss Fête Blanche 2018 gekürt wurde.

