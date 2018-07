„Unser Lagerhaus“ WHG erwirbt per 1. September das über 80 Jahre alte Familienunternehmen.

Gressel-Baustoffe in Poggersdorf © KK

In Poggersdorf an der Packer Bundesstraße errichtete Familie Gressel vor einigen Jahren auf 11.000 Quadratmeter Fläche einen nagelneuen Standort. Doch der wachsende Konkurrenzdruck der großen Baumärkte machte Firmenchef Christoph Gressel zunehmend Sorgen. Nun entschloss sich Familie Gressel zum Verkauf an einen Kärntner Mitbewerber.

