Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier, in der ehemaligen Chirurgie Ost, soll das Kärntner Trauma-Zentrum entstehen © Helmuth Weichselb

Vor dem Sonderlandtag in Kärnten in Sachen Trauma-Zentrum im Klinikum Klagenfurt heute, Freitag, ab 9 Uhr gehen die Wogen hoch. SPÖ und ÖVP haben ihn, mitgetragen vom Team Kärnten, einberufen, nachdem Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) das 50-Millionen-Projekt mit dem Sparauftrag an die Allgemeine Unfallversicherung (Auva) bis 31. August junktimiert hatte. Bei besagtem Projekt handelt es sich bekanntlich um eine beispielhafte Kooperation zwischen UKH Klagenfurt und Klinikum.