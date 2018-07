Der Brite Hugh Robert Marshall wurde vor 70 Jahren in der Khevenhüller Kaserne geboren. Nun kehrte er erstmals an seinen Geburtsort zurück.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marshall (rechts) wurde von Longin (links) und Hardt-Stremayr (Mitte) begrüßt © Kulmer

Hugh Robert Marshall ist ein Brite durch und durch – das hört man nicht nur an seinem englischem Akzent. Man sieht es auch an seinem Reisepass. „United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“ steht darauf in goldenen Lettern. Aber genau dieser Reisepass wirft oft Fragen auf. Denn als Marshalls Geburtsort ist dort Klagenfurt angegeben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.