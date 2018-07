Unbekannte drangen in den versperrten Keller eines Rohbaus in Klagenfurt ein. Dort stahlen sie nur die wertvollen Uhren, obwohl wegen eines Umzugs mehrere Gegenstände hier gelagert worden waren.

Die Täter drangen durch eine Metalltür in den Keller vor (Symbolbild) © KLZ/Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 30. Juni und 2. Juli in Klagenfurt in die Kellerräume eines in Rohbau befindlichen Gebäudes ein. Sie mussten dafür eine Metalltür gewaltsam aufbrechen. Im versperrten Kellerraum befanden sich mehrere wertvolle Uhren sowie Baustellenwerkzeug, Autoreifen und Kaffeeautomaten. Alles war wegen eines Umzuges im Keller zwischengelagert worden. Gestohlen wurden von den derzeit unbekannten Tätern jedoch nur die Uhren. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest.