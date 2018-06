Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © KLZ/Rehfeld

Am Donnerstag kurz vor 10 Uhr hielt ein 55-jähriger Zusteller einen Klein-Lkw in Moosburg auf einer Gemeindestraße vor einem Wohnhaus an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Offensichtlich hatte er die Handbremse zu wenig stark angezogen und das Fahrzeug begann rückwärts zu rollen.