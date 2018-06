Facebook

Die tierliebe Jugendfeuerwehr © FF St. Georgen am Sandhof

Helfer in der Not! Der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Sandhof hat am Mittwoch bewiesen, dass er ein Herz für Tiere hat. Die Kinder fanden während einer Feuerwehrübung eine verletzte Taube, die sich vermutlich einen Flügel gebrochen hatte.