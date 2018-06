Vorbereitungen für baustellenfreien Sommer auf der A2 Südautobahn in Kärnten laufen auf Hochtouren. Ab Freitagfrüh werden alle Baustellen abgeschlossen oder während der Hauptreisezeit eingestellt.

Ab Freitagfrüh gibt es "freie Fahrt" auf der Autobahn © Bettina Friedl

Für die "freie Fahrt auf der Süd" ab Freitagfrüh, pünktlich zum Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, laufen in der Asfinagzentrale noch Feinabstimmungen. Der "Fahrplan" ist aber auf Schiene. So werden die Arbeiten auf der Nordumfahrung Klagenfurt bis Donnerstagnacht abgeschlossen.

