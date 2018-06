Nicht alltäglicher Einsatz für die Feuerwehren St. Georgen am Sandhof und Ebenthal auf dem Autobahnrastplatz Grafenstein. In einem mit zwei Pferden beladenen Anhänger war ein Tier gestürzt.

Die Feuerwehren konnten den Pferden rasch helfen © FF St. Georgen am Sandhof

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden Montagnachmittag Feuerwehrleute der Wehren St. Georgen am Sandhof und Ebenthal gerufen. Auf dem Autobahnrastplatz Grafenstein in Fahrtrichtung Wien stand ein Pkw mit einem Pferdeanhänger. Im Hänger: zwei Pferde, eines davon am Boden. "Das Tier war während der Fahrt gestürzt", berichtet Christian Rebernig, stellvertretender Kommandant der FF Ebenthal. Mit vereinten Kräften gelang es den Helfer, zuerst das stehende Pferd aus dem Hänger zu bergen. Dann folgte das Gestürzte.

"Wir haben das Tier kräftig getränkt", so Rebernig. Kaum aus dem Hänger ist der Hengst wieder aufgestanden. Nach einer kurzen Rast konnten beide Pferde wieder verladen werden. Die Lenkerin des Gespannes konnte ihre nur mehr kurz andauernde Überstellungsfahrt problemlos fortsetzten.

"Die Frau hat sie vorbildlich verhalten und sofort, als sie merkte, dass mit den Tieren im Hänger etwas nicht stimmt, den Rastplatz angefahren. Wäre der Anhänger auf der Autobahn ins Schlingen geraten, hätte der Zwischenfall auch für andere Verkehrsteilnehmer schlimm enden können", betont Rebernig.