Kabeg und Auva einigten sich über die frühere Chirurgie Ost auf dem Klinikum-Gelände. Realisierung von Trauma-Zentrum in greifbarer Nähe.

Vor Übersiedlung? Das UKH in Klagenfurt © Elisabeth Peutz

Kabeg und Allgemeine Unfallversicherung (Auva) wollen ab 2022 auf dem Klinikum-Gelände ein überregionales Trauma-Zentrum betreiben. Hiefür soll das Unfallkrankenhaus Klagenfurt in das seit Jahren leer stehende Gebäude der früheren Chirurgie-Ost übersiedeln und an das 2010 eröffnete Chirurgisch-Medizinische-Zentrum des Klinikums anzudocken. In der Vorwoche segnete der Auva-Vorstand den Ankauf des Gebäudes ab. Montag zog der Kabeg-Aufsichtsrat nach und votierte einstimmigen für den Verkauf.

