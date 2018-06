Rund 500 Besucher holten sich auf der diesjährigen TEDx in Klagenfurt Inspiration. Ein Höhepunkt war ein Vortrag in Gebärdensprache.

Bereits zum sechsten Mal fand die TEDx in Klagenfurt statt © KLZ/Weichselbraun

Technologie, Unterhaltung und Design – das sind die Bestandteile der Ted-Konferenzen. Bereits zum sechsten Mal fand die TEDx kürzlich in Klagenfurt statt. Im Fokus standen dabei 15 internationale Vortragende, die dem Publikum in 18 Minuten ihre ganz eigene Geschichte zum Thema "Vertrauen" erzählten. „Der Andrang war dieses Jahr sehr groß, deshalb sind wir von der Schleppe Halle in die Messehalle übersiedelt“, sagt Stefan Weder vom TED-Kommunikationsteam.

