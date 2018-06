Abschiedsgottesdienst von Bischof Alois Schwarz in Klagenfurt eine Woche vor seinem Wechsel nach St. Pölten. Nach 17 Jahren in Kärnten gab es breiten Dank für ihn.

Bei der Agape nach dem Gottesdienst in Klagenfurt nützten Gläubige die Gelegenheit, sich von Bischof Schwarz zu verabschieden © KLZ/Markus Traussnig

"Andere gehen in meinem Alter in Pension. Ich gehe in eine neue Diözese mit neuen Herausforderungen.“ Mit klaren Worten deponierte Bischof Alois Schwarz (66) gestern Nachmittag beim gleichermaßen festlich wie stimmig gestalteten Abschieds- und Dankgottesdienst im Dom zu Klagenfurt, wie gern er in Kärnten war: „Das Weggehen ist sehr schwer. In St. Pölten ist für mich alles neu. Es braucht Kraft, binnen zwei Monaten zusammenzupacken und wegzugehen.“ Mehrmals betonte der Bischof, wie sehr er sich hier, wo er 17 Jahre lang gewirkt hat, wohlfühlte: „Ich war bisher zu Hause in diesem Land. Bald werde ich Gast sein. Kärnten war mein Arbeits- und Lebensland, es wird mein Urlaubsland.“

