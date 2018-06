Sonntag Nachmittag verabschiedete sich Bischof Alois Schwarz mit einem Dankgottesdienst im Klagenfurter Dom. Die Kollekte geht an Sarajewo, an die Partnerdiözese.

Bischof Alois Schwarz im Klagenfurter Dom © Traussnig

In „großer Dankbarkeit für das Wohlwollen, die Offenheit und Geduld, für alle Wege des Dialogs und der Freundschaft sowie der gegenseitigen Bereicherung und des Wachsens“, blickte Diözesanbischof Alois Schwarz bei der feierlichen Fest- und Dankesmesse im Klagenfurter Dom auf die vergangenen 17 Jahre als 65. Bischof der Diözese Gurk zurück. Sein Dank gelte in besonderer Weise auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem den Priestern und Diakonen, für deren „Treue und Opferbereitschaft“, sagte Bischof Schwarz. Am 1. Juli wird er als neuer Bischof von St. Pölten amtseingeführt.