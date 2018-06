Bis zu zehn Grad hat es mit dem Durchzug einer Kaltfront in den letzten Stunden in Kärnten und Osttirol abgekühlt. In den Hohen Tauern und in den Nockbergen fiel Schnee. Bis Mitte nächster Woche bleibt es relativ kühl.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der Nockalmstraße hat es gestern geschneit © Facebook/Wolfgang Winkler

Ab Freitag drei Uhr Früh hat es mit dem einsetzenden Regen und dem Durchzug einer Kaltfront in Kärnten und in Osttirol kräftig abgekühlt. "Auf der Rudolfshütte in 2300 Meter Seehöhe hatte es am Donnerstag noch plus 14 Grad. Jetzt sind es gerade einmal ein Grad Plus", sagt Christian Stefan, Meteorologe und Leiter der ZAMG-Außenstelle am Flughafen Klagenfurt/Annabichl.

Mehr zum Thema Unwetter in Kärnten Feuerwehr musste wegen umgestürzter Bäume ausrücken