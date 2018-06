Facebook

Max Giesinger beim Donauinselfest 2017 © APA/HERBERT P. OCZERET

Bevor Sie Musiker wurden, haben Sie sich als Banker versucht. Woher nahmen Sie den Mut, Ihren sicheren Job gegen eine Künstlerlaufbahn einzutauschen? Ich war mir relativ sicher, dass ich mit der Musik irgendwie durchkommen würde. Damals hatte ich schon einige Jobs auf Hochzeiten und in Bars und bin immer über die Runden gekommen, deswegen fiel es mir nicht sonderlich schwer, die Ausbildung zu kicken. Dass mir mal der große Wurf gelingen würde – davon hab ich zwar geträumt, aber keinesfalls gedacht, dass das wirklich alles so kommen würde.



Die Castingshow „The Voice of Germany“ war Ihr Sprungbrett. Wie schwer war es, sich ein Image als ernst zu nehmender Künstler aufzubauen? Das hat ein paar Jahre gedauert. Sehr viel live spielen, sich hinsetzen und Songs schreiben, war für den eigenen Weg sehr wichtig! Damals hat es ein Castingshowteilnehmer nie geschafft, sich längerfristig zu etablieren, weshalb erst mal alle Labels mir und meiner Musik misstrauisch gegenüberstanden. Die erste Platte hab ich per Crowdfunding mithilfe meiner Fans geschafft, anders ging das damals nicht. Jetzt kommen natürlich öfters irgendwelche Typen an, die mich früher keines Blickes gewürdigt haben.



Ihre erste Platte nannten Sie „Der Junge, der laufen lernt“, es folgte „Der Junge, der rennt“. Wohin laufen Sie in Zukunft?

Ach, da wo’s mich eben hinverschlägt. Ich plane ungern mein ganzes Leben durch. So verhält es sich auch mit meiner Musik. Ich hab keine Ahnung, was ich in ein paar Jahren machen werde. Eines ist sicher: Die neue Platte wird „Die Reise“ heißen und eine Momentaufnahme der letzten zweieinhalb Jahre abbilden. Am 23. November kommt das schicke Teil raus!



Sie haben ja auch eine Fußball-Hymne („80 Millionen“) geschrieben. Was meinen Sie, schaffen es die Deutschen ins Finale? Nur weil das erste Spiel in die Hose ging, muss man nicht die ganze WM abschreiben. In Deutschland gibt es leider zu oft nur schwarz und weiß. Entweder es ist alles richtig geil oder total scheiße. Jeder hat mal ’nen schlechten Tag, ich bin auf das nächste Spiel gespannt, dort wird sich abzeichnen, was noch so gehen könnte. Aber klar, die Jungs müssen Gas geben, sonst wird’s eng mit dem Finale.



Letzte Frage: Was erwartet das Publikum heute beim Popzirkus?

Ne coole Rocksause. Wer meine Platten kennt, kann sich auf rockigere Liveversionen davon einstellen. Ich hab bisher nur super schöne Erfahrungen mit dem österreichischen Publikum gemacht und freu mich tierisch auf das Konzert.



Ö3-Popzirkus Wann: Heute und morgen in der Open-Air-Arena in Pörtschach (Johannaweg 6). Heute ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr): Rian, Bausa, Max Giesinger, Julian Le Play und Cro (ab ca. 21.15 Uhr)

Morgen ab 16 Uhr: Kompass Nord, Matakustix, Joris, SDP, Revolverheld (ca. ab 21.15 Uhr)

Karten: Restkarten an der Abendkassa



popzirkus.semtainment.at

Max Giesingers neues Video: "Legenden". Das Album "Die Reise" erscheint heuer im November.