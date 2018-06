Das Land verlieh erstmals Zertifikate an 98 Kinder, die Werkstätten der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) absolviert haben.

Die Chemie-Gruppe 1 mit Prettner, Brachtl, Zöhrer, Pucher und Kriegl-Pernjak (hinten von links) © Markus Traussnig

„In diesem Saal werden nur Exzellenzen geehrt. Doch selten ist das Publikum so jung wie heute.“ Mit diesen Worten begrüßte Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner diese Woche junge Talente im Spiegelsaal der Landesregierung. 98 Kinder erhielten dort erstmals Zertifikate für die Teilnahme an Werkstätten der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF). „Die Kinder beschäftigten sich am Nachmittag freiwillig mit Fragen wie: Wie viele Tropfen Wasser sind im Wörthersee? Oder wie entsteht eine Zeitung?“, sagte Marianne Kriegl-Pernjak, BBF-Bundeslandkoordinatorin für den Pflichtschulbereich.