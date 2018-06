Innovationskonferenz TEDx in Klagenfurt liefert Ideen für Unternehmensgründer. Rund 500 Besucher ließen sich den kreativen Tag nicht entgehen.

Rund 500 Besucher waren am Samstag bei der Innovationskonferenz © Weichselbraun

Innovatoren, Unterhalter, Wissenschaftler und Musiker –

sie alle waren bei der Innovationskonferenz TEDxKlagenfurt dabei, die am Samstag bereits zum sechsten Mal stattfand. Das Motto lautete heuer „Trust“ (deutsch: Vertrauen). Rund 500 Besucher strömten in die Messehalle 5 in Klagenfurt. Dort erzählten 15 internationale Sprecher ihre Geschichten.