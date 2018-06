Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Auf frischer Tat ertappt wurde am 5. Juni ein Dealer in Klagenfurt. Der 19-jährige nigerianische Staatsbürger hatte gerade Kokain an einen Konsumenten verkauft. 190 Euro, vermutlich Drogengeld, wurden bei dem Mann sichergestellt. Er wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.