Ein 27-jähriger Kärntner hat sich laut Staatsanwaltschaft "öffentlich zu Zielen des Nationalsozialismus" bekannt. Wegen Wiederbetätigung wurde er am Mittwoch zu zehn Monaten Haft verurteilt.

Im großen Schwurgerichtssaal wurde der Fall verhandelt © KLZ

Die Tat ist vor knapp einem Jahr passiert: Ein 27-jähriger Arbeitsloser, der unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, Einbruch und Hehlerei mehrfach vorbestraft ist, hat sich laut Staatsanwaltschaft im nationalsozialistischen Sinne wiederbetätigt, indem er eine Hakenkreuzfahne gut sichtbar an der Balkonverglasung seiner Wohnung angebracht hat. Mehrere Nachbarn und Passanten haben kurz darauf Anzeige erstattet. Am Mittwoch Vormittag fand am Landesgericht Klagenfurt der Prozess statt. Den Vorsitz des Geschworenengerichtes führte Gerhard Pöllinger-Sorré.

Der Angeklagte war geständig, die Fahne angebracht zu haben, er sei aber "kein Nazi". "Mit dem Nationalsozialismus habe ich nichts zu tun", beteuerte er mehrfach. Sein Verteidiger verwies darauf, es habe sich um "eine Mutprobe" unter Freunden gehandelt. Der Freundeskreis seines Mandanten sei "multikulturell", bei dieser "Mutprobe" mit der Hakenkreuzfahne sei "viel Alkohol im Spiel gewesen". Die Fahne hat der Angeklagte im Internet bestellt. "Sie hat mir optisch gut gefallen", sagte er vor Gericht.

Nach rund einstündiger Beratung der Geschworenen wurde der Angeklagte zu zehn Monaten bedingter Haft und 1200 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.