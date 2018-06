Mann würgte Lebensgefährtin in Wohnung

Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Frau ist Montagabend in Klagenfurt eskaliert. Die Polizei musste einschreiten.

© Eder

Ein Betretungsverbot musste die Polizei Montagabend gegen einen 32-jährigen Mann in Klagenfurt aussprechen. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung, hatte der Mann seine 29-jährige Lebensgefährtin angegriffen. Er versetzte ihr zwei Stöße und soll die Frau auch gewürgt haben. Als die Frau in ein Zimmer flüchtete, riss der Mann die Tür aus den Angeln.

Die Polizei verwies den Mann aus der Wohnung. Die Frau klagte über eine Beule am Hinterkopf, verweigerte jedoch eine medizinische Versorgung.