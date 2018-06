Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/FF St. Georgen am Sandhof

In Klagenfurt heulten am Montag gegen 17 Uhr die Sirenen. Am Flughafen Klagenfurt war es zu einem Wiesenbrand gekommen. Die Flughafen-Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Feuerwehr St. Georgen am Sandhof standen im Einsatz.