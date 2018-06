Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Besonderer Tag: An seinem 50. Geburtstag schwamm Gerald Wagner über 17 Kilometer von Klagenfurt nach Velden. Und das in sieben Stunden und zehn Minuten.

Gerald Wagner schwamm zu seinem 50. Geburtstag längs durch den Wörthersee: Von Klagenfurt nach Velden © Privat

Runde Geburtstage sind besondere Anlässe. Das dachte sich auch Gerald Wagner aus Gnas in der Steiermark. Darum schwamm er am vergangenen Sonntag, genau an seinem 50. Geburtstag, über 17 Kilometer von Klagenfurt nach Velden durch den Wörthersee.

