Mit einem Teilnehmerrekord warten die 14. United World Games auf, die von 21. bis 24. Juni in Kärnten über die Bühne gehen werden.

Die Erföffnungsfeier der United World Games findet heuer am 22. Juni statt © KK/Veranstalter

Erstmals werden über 10.000 junge Sportlerinnen und Sportler aus 40 Nationen an den Spielen teilnehmen, die am 22. Juni im Klagenfurter Wörtherseestadion mit einer großen Feier eröffnet werden. Damit gibt es einen neuen Teilnehmerrekord bei den 14. United World Games, die von 21. bis 24. Juni in Kärnten über die Bühne gehen werden.