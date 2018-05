Facebook

Australian Shepperd "Oneo" ist erst drei Monate alt und hält sein Herrchen auf Trab. © Braunecker

Das heurige Jahr hält für Roman Mischitz (32) alias Ramon Miles aufregende Neuigkeiten bereit. Neben einer „Veränderung auf vier Pfoten“ veröffentlicht er am 1. Juni sein erstes Solo-Album „Heavy Storms“.

Elf Titel (von Balladen bis zu härteren Klängen) und „jede Menge Herzblut“ stecken darin. „Nach zwei Jahren Arbeit ist es ein super Gefühl, die fertige Platte in der Hand zu halten“, freut sich der ehemalige Sänger der international erfolgreichen Punk-Band Thirteen Days, welche sich 2015 auflöste. „Danach wollte ich erst nichts mehr von der Musik wissen,“ erinnert sich Mischitz. „Ein halbes Jahr habe ich die Gitarre nicht mehr angerührt.“ Das sei notwendig gewesen, um sich vom Stress der letzten Jahre zu erholen. Nach einer Auszeit in den Bergen zog es den 32-jährigen jedoch zu seinen musikalischen Wurzeln zurück. In der anfangs schwierigen Zeit der Neuorientierung spielte er gegen negative Gefühle an und verwandelte diese in „starke Songs“. So entstand der sehr persönliche Titel „I messed up“. Die neue Singleauskopplung „Silver Lining“ handelt vom Silberstreif am Horizont.



Am Samstag wird Mischitz als „Ramon Miles“ mit einer „mitreißenden Pop-Rock-Show“ das Stereo rocken.



Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon heute: Um 13 Uhr gibt der Künstler ein Mini-Konzert in der Kleine Zeitung-Redaktion, das live über Facebook übertragen wird. Im Vorab-Interview wird Ramon auch verraten, was es mit seinem neuen Mitbewohner „Oneo“ auf sich hat.