Das Trainerteam: Dominik und Michael Trojan, David Rassl (hinten v. l. n. r.), Manuel Rom und Martina Petritz © KK/Staubmann (2)

Vor 18 Jahren wurde in Amerika die erste Crossfit-Box eröffnet, weltweit gibt es inzwischen 14.000. In den letzten Jahren schwappte dieser Trend nach Österreich über. Die Brüder Michael und Dominik Trojan, der sogar an Wettkämpfen teilnimmt, verwirklichten sich mit der eigenen Box „Crossfit Klagenfurt“ in der Sebastiangasse 1 (die erste, „Crossfit 9020“, wurde von Philipp Pinter und Marco Breithuber ins Leben gerufen) einen Traum. „Das Hauptaugenmerk ist, dass wir auf die genaue Bewegungsausführung schauen und da wir alle aus dem Leistungssport kommen viel Erfahrung mitbringen. Dazu kommt, dass sich alle wohlfühlen sollen und neue Sportler keine Scheu haben müssen“, erzählt der ehemalige Klagenfurter Badminton-Profi. Crossfit ist eine Mischung aus Eigengewichtsübungen, Turnelementen und Gewichtheben:

Der Vorteil ist, dass du den ganzen Körper effektiv trainierst, das Programm nie dasselbe ist und dass du immer in einer kleinen Gruppe trainierst, wo natürlich immer ein Coach dabei ist und es basiert auf einem Stundenplan.

Derzeit umfasst die Box fünf ausgebildete Trainer (zu den Trojans gesellen sich noch Ex-Eishackler David Rassl, Schwimmer Manuel Rom und Martina Petritz) – einige Rugby-, Floorball- sowie Footballspieler, aber auch Patrick Treffer, Final-Kandidat bei „Austrias Next Topmodel“, lassen ihre Muckis spielen. Das Motto kann sich sehen lassen: „Jeder Mensch, der einen Körper hat, ist ein Athlet!“ So soll auch in Zukunft ein Crossfit für Kids entstehen. Dieses Center setzt sich auch von anderen ab, da sie über einen „Open Gym“ verfügen:

Mit der Chipkarte kannst du jederzeit hinein und wir wollen auch bald Yoga einbauen.

Wer Lust auf ein Gratis-Probetraining hat, auf www.crossfitklagenfurt.at klicken und sich anmelden. Im Augenblick sind die Damen in der Überzahl ...

