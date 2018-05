In der Nacht auf Montag wurden in Klagenfurt-Annabichl die Seitenscheiben von acht Pkw eingeschlagen. Aus den Autos wurden diverse Wertgegenstände gestohlen.

© Eder

Mehrere Einbruchsdiebstähle in Autos beschäftigen derzeit die Polizei in Klagenfurt. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in Klagenfurt-Annabichl in insgesamt acht Pkw ein. Sie schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein.

Aus sechs Autos wurden Brillen, Taschen, ein iPod und persönliche Dokumente gestohlen. Aus zwei Pkw wurde nichts gestohlen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.