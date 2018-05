Facebook

Was hat ein Kärntner Online-Portal für Sportwetten mit der italienischen Mafia zu tun? Normalerweise gar nichts. Dennoch ist der Name einer Website mit Sitz in Klagenfurt auf Leaderbet aufgetaucht - einer Marke, die laut Gerichtsakten mit dem obersten Clanchef der Cosa Nostra in Verbindung gebracht werde.