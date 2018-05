Facebook

Klaus Krainer leitet seit 25 Jahren die Geschicke der Arge Naturschutz © Weichselbraun

Auf die Frage nach Freizeit und Hobbys muss Klaus Krainer kurz nachdenken. „Freie Zeit gehört meiner Lebensgefährtin, mit der ich seit 31 Jahren zusammen bin, und meiner Mutter. Manchmal höre ich Jazz“, sagt er und fügt hinzu: „Eigentlich habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Was kann einem Schöneres passieren?“ Wer Krainer kennt, weiß, dass er lebt, was er sagt. Mit Leib und Seele widmet sich der Klagenfurter dem Naturschutz. Gemeinsam mit Dietmar Streitmaier hat der heute 55-Jährige, der nach dem Biologie-Studium in Innsbruck in seine Heimat Kärnten zurückkehrte, in Villach als Stadtbiologe arbeitete und danach beim Naurschutzbund tätig war, vor 25 Jahren die Arge Naturschutz ins Leben gerufen.