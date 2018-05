Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Kärntner Polizei erhält Verstärkung. 9 Frauen und 15 Männer haben Grundausbildungslehrgang erfolgreich absolviert und treten am 1. Juni ihren Dienst an.

Neue Polizisten jubeln über absolvierte Grundausbildung © Polizei

Nach alter akademischer Tradition warfen 24 neue Polizistinnen und Polizisten am Mittwoch in Krumpendorf bei der ausgelassenen Ausmusterungsfeier ihre Dienstkappen in den Himmel. Neun Frauen und 15 Männer haben erfolgreich den polizeilichen Grundausbildungslehrgang absolviert.