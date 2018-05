Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Weil er in alkoholisiertem Zustand einem Parkwächter in Klagenfurt einen Schlag gegen die Schulter versetzt haben soll, wurde Mittwoch ein 37-jähriger Unternehmensberater zu sechs Monaten bedingter Freitheitsstrafe verurteilt.

Der Vorfall ereignete sich im Juli 2017 © Weichselbraun

"So ein aggressives Verhalten habe ich noch nie erlebt. Deshalb habe ich auch die Polizei gerufen." Das sagte Mittwoch ein Mitarbeiter des Österreichischen Wachdienstes (ÖWD) vor Richterin Michaela Sanin am Landesgericht Klagenfurt aus. Angeklagt wegen "Widerstandes gegen die Staatsgewalt" war ein 37-jähriger Unternehmensberater. Ihm wurde vorgeworfen, den Parkwächter durch Gewalt - er soll ihm einen Schlag auf die Schulter versetzt haben - an der Ausstellung eines Strafzettels gehindert zu haben. Ereignet hatte sich der Vorfall bereits Mitte Juli 2017.

