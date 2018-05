Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Gebürtige Wienerin wurde Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Raubes verurteilt. Die Frau ist der Justiz keine Unbekannte.

Die 32-Jährige nahm das Urteil an © Canori

Zu sieben Jahren Haft wegen Raubes wurde Mittwoch eine 32-jährige gebürtige Wienerin am Landesgericht Klagenfurt verurteilt. Anfang März 2018 hatte die Wienerin in einer Tiefgarage in Klagenfurt versucht, einer 77-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Sie hatte es auf Bargeld abgesehen, um Drogen kaufen zu können - wie sie vor Richter Uwe Dumpelnik angab. Erbeuten konnte die junge Frau schließlich "nur" ein Brillenetui, einen Kugelschreiber und eine Jahresparkkarte.

