Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alois Schwarz ist der 18. Bischof der Diözese St. Pölten © (c) Markus Traussnig

Der Tag der Amtseinführung von Bischof Alois Schwarz als 18. Bischof der Diözese St. Pölten steht fest: Das Domkapitel lädt am Sonntag, dem 1. Juli um 15 Uhr, zur feierlichen Liturgie in die Kathedrale, den Dom von St. Pölten.



Der Ordinariatskanzler wird dem versammelten Domkapitel die päpstliche Ernennungsbulle vorzeigen, die in deutscher Übersetzung verlesen wird. Anschließend wird Bischof Schwarz erstmals auf seinem neuen Bischofssitz, der Kathedra, Platz nehmen und die Diözese – wie es kirchenrechtlich heißt – in Besitz nehmen sowie vor Vertretern der gesamten Diözese sein Treueversprechen ablegen.



An der Amtseinführung im Rahmen einer Festmesse werden zahlreiche kirchliche und weltliche Würdenträger und Repräsentanten teilnehmen, darunter der Apostolische Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.



Für die Mitfeier im Dom sind Eintrittskarten erforderlich; die Liturgie wird per Video in das Sommerrefektorium des Bistumsgebäudes, in den 1. Stock des Kreuzgangs, in ein eigens dafür eingerichtetes Pressezentrum und per Livestream ins Internet übertragen.



Anschließend gibt es für alle Gäste eine Agape im Kreuzgang des Doms.