Bei Unfall am Wörthersee starb im Juni 2017 ein Niederösterreicher. Zwei Männer sind am Landesgericht Klagenfurt angeklagt. Entscheidende Bedeutung bei der Urteilsfindung kommt dem Gutachter zu.

Richter Matthias Polak dürfte heute das Urteil fällen © Traussnig

"Das ist unmöglich.“ Für einige Besucher des Prozesses zum Bootsunfall am Wörthersee stand bereits nach der Aussage des Erstangeklagten im April fest: So wie der Bootslenker (45) den Unfallhergang geschildert hat, kann es nicht gewesen sein. „Aus so einem Boot kann man nicht so hinausgeschleudert werden“, meinte ein Zuhörer, der nach eigenen Angaben selbst seit Jahrzehnten mit Motorbooten am Wörthersee fährt.

