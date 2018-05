Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stephan Weiss zeigt „sein“ Fluggerät für die NASA-Mission © Weichselbraun

Schon im Jahr 2013 forschte Stephan Weiss bei der NASA an einer Drohne für die Mars-Mission 2020. Im Zentrum: ein so genannter Mars-Helikopter, eine kleine Drohne, die kamerabasiert, also ohne GPS-Signal navigieren kann. Der gebürtige Schweizer legte die Basis im Rahmen seiner Disseration an der renommierten ETH Zürich. Weiss entwickelte darin den Algorithmus, der die Navigation mittels Kamera ermöglicht.