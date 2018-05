Facebook

Immer öfter werden Einsatzkräfte von "Gaffern" behindert © KK/BF Klagenfurt

"Wenn Mitbrüger von sozialen Netzwerken sozialisert werden und nicht mehr vom realen Leben, ist es Zeit, etwas zu unternehmen." So kommentiert Hanspeter Mailänder, stellvertretender Kommandant der Verkehrsabteilung in der Landespolizeidirektion die Einführung der "Gaffer"-Strafe in der Höhe von 500 Euro. In Polizeikreisen sei die neue Strafe "natürlich Thema", so Mailänder. Man warte allerdings noch auf genaue Richtlinien zur Verhängung selbiger.