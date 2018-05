Facebook

Barbara Geith, Benni und Willi Trabe gehören zum bunten Markttreiben © Privat

Es gibt Orte, an denen man glauben könnte, dass die Zeit still steht. Der Klagenfurter Benediktinermarkt ist so einer. Viele der Standler sind seit Jahrzehnten die selben, ebenso die Besucher. Vor allem Vielfalt und Qualität der Waren sowie das familiäre Miteinander machen das Herzstück der Landeshauptstadt zu etwas Besonderem – seit 70 Jahren. Das wird am Samstag ab 15 Uhr gebührend gefeiert.