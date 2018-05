Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zum ersten Mal vertreten gleich drei fesche Missen Kärnten bei der Miss Austria-Wahl in Wien. Möglich macht das ein Online-Voting, das Vize-Miss Kärnten 2017 Jasmin Oberdorfer für sich entscheiden konnte.

Für Jasmin Oberdorfer ging es in die Carlovers-Autowaschanlage, was ihr den Online-Sieg brachte © Privat/Baumann

Am 20. April wurde Jasmin Oberdorfer im Schlosshotel Velden zur Vize Miss Kärnten 2018 gekürt. Doch die Freude über den Titel hielt sich in Grenzen, da sich in diesem Jahr nur die Miss Kärnten Johanna Zarka für das Miss Austria Finale qualifizierte. Grund: die Vorjahressiegerin Jasmin Wedenig war 2017 zu jung, fährt daher erst heuer und belegt somit den zweiten Startplatz, der jedem Bundesland zusteht.