Bereits sechs Drogentote in Kärnten im heurigen Jahr. Junger Mann lag am Samstag leblos in seinem Zimmer. Mutter fand Leiche ihres Sohnes.

Heuer gab es bereits sechs Drogentote © airdone - Fotolia

Schon wieder. Es vergeht fast kein Monat ohne Polizeimeldung über Drogentote. Am Montag war es leider erneut so weit: Wie die Polizei bekannt gab, wurde am Samstag ein 20-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er ist bereits der sechste Drogentote im heurigen Jahr in Kärnten.