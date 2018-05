Facebook

Für Hannes Androsch hat Gesundheitstourismus unerschöpfliche Perspektiven: „Für Gesundheit wird weltweit ein Zehntel der globalen Wirtschaftsleistung ausgegeben. Das sind acht Billionen Euro. Im Vergleich dazu für Erdöl oder Pkw 2,5 Billionen“, rechnet der Ex-Vizekanzler und Unternehmer vor. „Der größte Teil der Gesundheitsausgaben geht natürlich in die öffentliche Versorgung. Aber es ist ein riesiger Markt, vor allem für mentale Gesundheit, der immer größer wird, weil er bisher kaum beackert wurde. Nur eignet sich das nicht für massentouristische Anwendungen. Der Aufenthalt in einem Gesundheitshotel ist eine Selbstdisziplinierung mit Umstellung des Lebensstils“, so Androsch, der sich der Selbstdisziplinierung in den eigenen Vivamayr-Gesundheitshotels am Wörthersee und in Altaussee unterzieht.

Im 2005 eröffneten Vivamayr in Maria Wörth betreuen unter der medizinischen Leitung von Harald Stossier acht Ärztinnen mit rund 80 Mitarbeiterinnen bis zu 50 Gäste. Anwendungen der Mayr-Kur stehen hier ebenso im Mittelpunkt wie im ebenso umfangreichen Vivamayr in Altaussee mit 60 Zimmern, das 2015 eröffnet wurde. Die ganzjährige Auslastung der beiden Resorts bewirkt entsprechende Wertschöpfung. Das Resort in Altaussee hat Androsch seinen Töchtern Natascha Sommerer und Claudia Androsch-Maix überantwortet. In Maria Wörth ist der 18-jährige Sohn Gregor Rothschedl Eigentümer.

Doch auch mit 80 Jahren ist Hannes Androsch unermüdlich unternehmerisch und arbeitet mit Sohn Gregor und Geschäftsführer Serhan Güven an Ausbauplänen. Noch 2018 will man beim Vivamayr in Maria Wörth einen Zubau errichten. „Wir haben endlich das Nachbargrundstück erwerben können. In den geplanten Zubau verlegen wir den medizinischen Trakt, sodass wir Platz für weitere 13 Zimmer bekommen und dann 50 Zimmer zur Verfügung stehen“, berichtet Güven. Zehn bis zwölf Millionen Euro, so Gregor Rothschedl, wolle man investieren.

Dazu kündigen die beiden und Androsch ein noch viel größeres Projekt direkt oberhalb der Wörthersee-Süduferstraße an: „Dort haben wir seit zwölf Jahren einen Grund und planen ein Gesundheitshotel für mentale Stärkung.“ In das neue Mental-Hotel würde man laut Rothschedl 25 Millionen Euro investieren, der Bau solle 2019 beginnen. Androsch beschreibt es als ein „resilienzorientiertes Projekt für Gestresste – vorbeugend vor dem Burn-out“. Er stellt sich eine Zusammenarbeit auch mit Konzernen vor – „vor allem für Führungskräfte der mittleren Ebenen“.

Baugleich weitet die Gruppe ihre Aktivitäten international aus. In Wien wird ein Vivamayr als Tagesklinik geführt, ebenso eines in London, das Christine Stossier leitet. Nun plant man eine Vivamayr-Tagesklinik auch in Dubai. Ölscheichs gehören ebenso zu den diskret behandelten Gästen wie Oligarchen, Hollywood-Stars oder Models. „Gesundheitshotels“, so Androsch, „sind sehr individuelle, empfindsame Institute.“

