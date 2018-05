Facebook

© Klz/Kanizaj

Am Sonntag gegen 13.10 Uhr hielt ein Autolenker in Grafenstein auf der B70 auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Dolina an, um nach links abzubiegen. Ein nachfolgender Pkw hielt ebenfalls an. Ein nachfolgender 46-jähriger Motorradfahrer aus Magdalensberg erkannte die Situation allerdings zu spät, leitete eine Vollbremsung ein und schlitterte gegen den zweiten Auto.

Der Motorradfahrer und seine 45-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.