Ingrid Stern mit Spargel-Risotto und Schweinsbraten-Carpaccio © Stephan Schild

Unter einer äußerst charmanten neuen Führung hat das Landgasthaus Papitsch wieder eröffnet. Nach dem Feiertag hat Mitte der Woche Ingrid Stern im Betrieb offiziell das Ruder übernommen. Bisherige Gäste des Gasthauses am Stadtrand in Feschnig begrüßen dieses Vorgehen. Denn ohne den beherzten Schritt der 34-Jährigen hätte das Restaurant schließen müssen. "Ich sehe das als Chance, in die Selbstständigkeit zu wechseln. Würde ich das jetzt nicht wagen, würde ich mir das in Zukunft immer vorwerfen", sagt die gebürtige Südafrikanerin, die in Klagenfurt aufgewachsen ist. Sechs Jahre lang arbeitet sie bereits im Landgasthaus als Angestellte. Allerdings als Frontfrau. So gesehen bleibt vieles, wie es ist.

Beislszene: Landgasthaus Papitsch in Klagenfurt Bevor Ingrid Stern in die Selbstständigkeit wechselte, war die 34-Jährige im Betrieb angestellt. 60 Sitzplätze gibt es im Gastgarten.

Der bisherige Inhaber Gerald Strauss konzentriert sich als Chefkoch auf das, was er am besten kann. Das schmeckt man beim Spargel-Risotto um 14,50 Euro. Zwischen den Reiskörnern beißt man in ganz viel Gemüse. Gegen Aufpreis kommen auch noch ein paar Jumbogarnelen drauf. Das Schweinsbraten-Carpaccio um 10,50 Euro präsentiert sich mit Tomaten, Radieschen, Eiern, Spargel und Kren als peppige, alternative Brettljaus´n. Die Mittagsmenüs gibt es zum Preis von 8,50 mit Suppe oder Salat oder um elf Euro mit Suppe und Salat unverändert. Im weitläufigen, idyllischen, grünen Gastgarten, in dem die 60 Sitzplätze nicht einmal auffallen, fühlt man sich am Rande einer großen Wiese und den noch nicht verbauten Feldern wirklich wie am Land. Und das mit dem Vorteil von gratis benutzbaren Parkplätzen vor der Haustüre des Radweges, einer Stadtwerke-Bushaltestelle und den Blick auf die Karawanken. Da lassen sich nach Reservierung auch in aller Ruhe Feste feiern.

Landgasthaus Papitsch Adresse. Feschnigstraße 214, 9020 Klagenfurt

Telefon. (0 46 3) 41 84 45

Öffnungszeiten. Montag und Dienstag Ruhetag, sonst werktags 11 bis 23 Uhr. Feiertags 11 bis 18 Uhr. Warme Küche 11.30 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr, feiertags durchgehend 11.30 bis 17 Uhr.

Sitzplätze. 50 im Inneren und 60 draußen.





