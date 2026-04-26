In Maria Saal brodelt es. Die SPÖ führt einen internen Machtkampf, in dem Bürgermeister und Ortsparteiobmann Franz Pfaller als der Geschlagene gilt. Wegen Unstimmigkeiten mit seinem Parteikollegen und Vizebürgermeister Karsten Steiner verzichtet er auf einen Wiederantritt bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im kommenden Februar und dankt nach nur einer Periode als Bürgermeister ab. Dieser für die Sozialdemokraten weniger schmeichelhafte Konflikt ist jetzt um eine kuriose Facette reicher.

Denn es meldet sich Siegfried Obersteiner zu Wort. Er ist Maria Saals erster Vizebürgermeister und nicht in der SPÖ, sondern in der ÖVP aktiv. Wer jetzt mit einer Breitseite gegen beide Sozialdemokraten rechnet, wird überrascht. Obersteiner ergreift nämlich Partei, und das ausgerechnet für den Bürgermeister. „Da ich aufgrund meiner vielen Referate in unserer Marktgemeinde mehrmals wöchentlich mit unserem Bürgermeister zusammenarbeite und wir uns gemeinsam laufend um die besten Lösungen für unsere Gemeinde bemühen, kann ich seinen Unmut bestens nachvollziehen“, sagt Obersteiner der Kleinen Zeitung.

ÖVP-Vize kritisiert Amtskollegen von der SPÖ

SPÖ und ÖVP pflegen ein Arbeitsübereinkommen. Von elf Projekten und Zielen konnten neun erfolgreich umgesetzt werden, sagt Obersteiner. Und die fehlenden zwei Punkte? „Die liegen im Verantwortungsbereich von Karsten Steiner.“ Die fehlende Umsetzung sei auf Steiners „mangelndes Demokratieverständnis“ zurückzuführen. Pfaller wiederum würde parteipolitische Konflikte vermeiden und die Umsetzung von Projekten vorantreiben. „Aus meiner Wahrnehmung war und ist er ein guter Bürgermeister für unsere Gemeinde, weil er vieles ermöglicht hat und noch ermöglicht“, sagt der ÖVP-Vizebürgermeister.

Dass ein ÖVP-Politiker in Maria Saal sich so über den Bürgermeister äußert, galt bis vor wenigen Jahren eigentlich als undenkbar. Nach zwei Perioden entschied sich Altbürgermeister Anton Schmidt (ÖVP) im Jahr 2021 gegen eine Kandidatur. Sein ÖVP-Nachfolger hieß Klaus Poscharnig, der sich im ersten Wahlgang über 120 Stimmen mehr als Pfaller freuen durfte. Erst in der Stichwahl drehte Pfaller das Ergebnis, sicherte sich mit 52,4 Prozent der Stimmen das Bürgermeisteramt. Die Stimmung zwischen den Parteien galt danach als angespannt, ein Jahr nach der Wahl räumte aber Poscharnig den Sessel für Obersteiner. Pfaller und Obersteiner einigten sich im Herbst 2022 auf eine Zusammenarbeit. Kommenden Februar werden die Karten neu gemischt. Wer für die SPÖ Maria Saal ins Rennen geht, steht noch nicht fest, soll aber spätestens im Herbst geklärt werden. Steiner meldete sein Interesse an.

Nicht nur in Maria Saal ist die Frage nach dem SPÖ-Spitzenkandidaten ungeklärt. Auch in Klagenfurt gilt Parteichef und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch nicht als gesetzt. Hinter den Kulissen kursieren mehrere Namen: Bundesrat Manfred Mertel, LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig oder Unternehmer Bernd Hinteregger fliegen durch die Gerüchteküche, in der interne sowie externe Beobachter kochen. Spätestens Ende Juni möchte die Klagenfurter Fraktion ihren Kandidaten bekanntgeben.