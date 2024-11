Über das Vermögen der Unterthor GmbH, Betreiberin des „Thor Trainings“ im Südpark in Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen derzeit insgesamt rund 80.000 Euro. Aktiva sind in der Größenordnung von rund 13.700 Euro vorhanden, die Überschuldung errechnet sich daher mit rund 66.300 Euro. Von der Insolvenz sind rund 70 Gläubiger betroffen. Aus dem Antrag geht nicht hervor, wie es mit dem Unternehmen weitergeht.

Die schuldnerische GmbH wurde im Februar 2018 gegründet. Als Geschäftsführer und Allein-Gesellschafter fungiert Stefan Unterthor. Betrieben wurde am Standort Südpark ein Studio für Fitness- und Krafttraining. Ob von der Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind, geht aus dem Antrag nicht hervor. Die Ursachen werden im Antrag wie folgt dargestellt: Seit den Covid-Schließungen wurden die Schulden angehäuft. Kunden gingen verloren, nach der Wiederöffnung konnte der Kundenstock nicht mehr so schnell aufgebaut werden. Die Frequenz im Geschäftslokal im Südpark Klagenfurt konnte aufgrund der räumlichen Größe dann doch nicht genutzt werden und häuften sich dadurch noch mehr Verbindlichkeiten an.

Dazu muss man wissen, dass der Südpark erst seit rund eineinhalb Jahren der Schauplatz des „Thor Trainings“ ist. Die 250 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Ebenthalerstraße waren laut dem Unternehmen zu klein geworden, weshalb man auf die rund 500 Quadratmeter große Fläche im ersten Stock des Einkaufszentrums übersiedelte.