Mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher strömten im Sommer in die drei Strandbäder – Klagenfurt, Loretto und Maiernigg. Die stärksten Badetage des Jahres waren am 29. Juni mit 7922, am 27. Juli mit 8410 und am 11. August mit 8411 Besuchern. Um den Gästen den Eintritt so einfach wie möglich zu machen, gibt es neben den traditionellen Kassen auch drei Kassenautomaten im Eingangsbereich des Klagenfurter Strandbades und die Möglichkeit zum Kartenkauf über den Webshop – beides wurde von den Gästen sehr gut angenommen. Allein 65.000 Kartenkäufe erfolgten über die Kassenautomaten. Die Möglichkeit, die Saisonkarte in der Wallet am Handy oder auf der Smartwatch abzuspeichern, nutzen an die 6000 Besucher.

Die Kästchen, Kabinen, Häuschen und SUP-Ständer müssen von den Mietern bis Sonntag ausgeräumt werden. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten für den Herbst und Winter sind bereits am Laufen, somit kann die Wörthersee-Promenade durch das Strandbad Montag zu Mittag freigegeben werden.

Strandbad Klagenfurt/Helge Bauer © Helge Bauer

Strandbad feierte Geburtstag

Die diesjährige Saison startete mit einem Familienfest am 25. Mai: Mit Festakt, großer Geburtstagstorte und einer eigens für das 100-Jahr-Jubiläum getexteten Strandbad-Hymne der Klagenfurter Band „Sinn“. Im Zuge der Feier erfolgte auch die Eröffnung der Ausstellung zur Entstehungsgeschichte des Strandbades.

Am Abend des 7. Juni wurde das Strandbad, erstmals in der 100-jährigen Geschichte, zu einem Freiluftkino mit gratis Eintritt und gratis Popcorn umfunktioniert. Eine Social-Media-Abstimmung hatte den Siegerfilm gekürt: „Bohemian Rhapsody“, über das Leben von Queen-Frontman Freddie Mercury.

Am 7. September gastierte der österreichische Liedermacher Simon Stadler auf der Mittelbrücke im Strandbad. Er präsentierte seinem Publikum eigene Songs, aber auch ausgewählte Stücke von Udo Jürgens und Konstantin Wecker. Einer der Höhepunkte war das Udo Jürgens-Frank Sinatra Medley „Ich war noch niemals in New York“ mit Billy Todzo, langjähriger Musiker und Wegbegleiter von Udo Jürgens, der extra aus Zürich angereist war.