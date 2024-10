Vor wenigen Monaten hat Sophie Meierhofer, Inhaberin des plastikfreien Nahversorgers „Kleine Freiheit Unverpackt“ in der Radetzkystraße, gemeinsam mit Stephanie Laggner und Julia Braunecker den Verein „Gemeinschaft für Nachhaltigkeit, Genuss und Transformation“ gegründet. Im Juni feierte ihr Parkfest „Bloom“ Premiere im Goethepark.

Am Samstag, 12. Oktober, folgt der nächste Streich: der Verein lädt von 15 bis 21 Uhr in den Paradiesgarten Mattuschka in der Emmersdorfer Straße 86, um den Sommer mit einem nachhaltigen Erntedankfest zu verabschieden. Regionale Produzenten und selbstständige Kreative sind auch diesmal wieder Teil des Programms. Geboten werden ein Picknick, Konzerte von Kärntner Musikern, eine offene Yoga-Session, Shiatsu, ein Second Hand-Stand des Together Points, kulinarische Genüsse vom wandernden Restaurant „Nocona“ sowie Gartenführungen. Passend zum Herbst gibt es ein Lagerfeuer, Maronibraten, Kürbisschnitzen oder einen Workshop, wie man aus Trockenblumen Armbänder und Haarkränze bindet.

Anreise mit der Radlobby

Da die Veranstalter großen Wert auf Nachhaltigkeit legen, wird es auch diesmal keine Verpackungen geben. Stattdessen bringen die Gäste ihr Besteck selbst mit. „Die Paradiesgärten Mattuschka befinden sich nur wenige Minuten mit dem Fahrrad von der Stadt Klagenfurt entfernt und sind ein echter Tipp“, sagt Vereinsobfrau Meierhofer. Mattuschka-Geschäftsführerin Heidrun Spörk-Mattuschka, freut sich, dass der Paradiesgarten als „Ausstellungsareal“ dient. Der Eintritt ist kostenfrei, das Fest richtet sich an alle Altersgruppen und Interessen.

Um eine umweltfreundliche Anreise zu ermöglichen, wird es einen Radumzug von der Klagenfurter Innenstadt nach Emmersdorf geben, organisiert von der Radlobby Kärnten. Start ist um 14 Uhr im Goethepark.