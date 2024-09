Am kommenden Montag hätte Udo Jürgens seinen 90. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Ereignisses hätte die Stadt Klagenfurt für Samstag, 28. September, zum Erntedankfest auf dem Waidmannsdorfer Markt und zur Einweihung der Udo Jürgens-Promenade in der Ostbucht eingeladen. Da aber die Wetterprognosen schlecht sind, wurde entschieden, beide Veranstaltungen abzusagen bzw. zu verschieben.

Für beide Feste gibt es bereits neue Termine: Die Einweihung der Udo Jürgens-Promenade in der Ostbucht erfolgt am Samstag, 5. Oktober um 14 Uhr, das Erntedankfest am Waidmannsdorfer Markt findet dann

12. Oktober, ab 9 Uhr statt.