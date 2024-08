Fernwärmekunden der Stadtwerke Klagenfurt müssen demnächst tiefer in die Taschen greifen. Am Montag, 12. August, kündigte das Unternehmen eine Tariferhöhung an.

Im Zuge der jährlichen Indexanpassung wird am 1. September der Tarif nach oben geschraubt. Die Anpassung beträgt 14,96 Prozent, was laut Stadtwerke bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden Mehrkosten in Höhe von 20 Euro brutto im Monat beträgt.

Vorreiter bei der Fernwärmeversorgung

„Die Anpassung erfolgt auf Basis des Fernwärmeliefervertrages sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, lautet die Begründung. Im September 2023 wurde den Kunden ein Rabatt gewährt. Der Tarif stieg um zehn anstatt der vertraglich vorgesehenen 19 Prozent an.

Das Unternehmen selbst sieht sich als Vorreiter in Sachen emissionsfreier Fernwärmeversorgung. Der Produktionsanteil aus Biomasse liege über 90 Prozent. „Weiterhin gehört der Klagenfurter Fernwärmetarif zu einem der günstigsten am österreichischen Markt“, schreiben die Stadtwerke in einer Aussendung.

Für Kunden, die mindestens zwei Produkte der Stadtwerke beziehen, gibt es zudem einen Treuebonus von mindestens 100 Euro pro Haushalt. Über die tatsächliche Höhe informieren die Stadtwerke im September, die Überweisung erfolgt auf das Kundenkonto.